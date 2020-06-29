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Умер создатель двигателя для «Восток-1» Анатолий Дарон 

Артём Кульша и ещё 7 24 минуты назад
Умер Анатолий Дарон
Фото: НПО Энергомаш
Конструктор ракетных двигателей Анатолий Дарон скончался. Об этом сообщает пресс-служба научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» имени академика Глушко.
«Энергомаш», как сообщал «Рамблер», — головное предприятие объединения ведущих российских предприятий ракетного двигателестроения.
Сегодня его пресс-служба сообщила о кончине Дарона в США на 95-м году жизни в результате обострения сердечно-почечной недостаточности, которой он страдал на протяжении многих лет.
«Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в публикации.
Дарон родился в 1926 году в Одессе, в 1948-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), в августе 1948-го начал работать в «Энергомаше». Он ушел оттуда в 1998-м, пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.
Дарон был ведущим конструктором при разработке ракетных двигателей РД-107, РД-108 и РД-270. Ракета-носитель космического корабля «Восток-1», первого аппарата, поднявшего человека, советского космонавта Юрия Гагарина, на околоземную орбиту, была оснащена РД-107.
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Наука и техника , Общество , Юрий Гагарин , НПО "Энергомаш" , МАИ
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