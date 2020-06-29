Умер Анатолий Дарон

Конструктор ракетных двигателей Анатолий Дарон скончался. Об этом сообщает пресс-служба научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» имени академика Глушко.

«Энергомаш» , как сообщал «Рамблер», — головное предприятие объединения ведущих российских предприятий ракетного двигателестроения.

Сегодня его пресс-служба сообщила о кончине Дарона в США на 95-м году жизни в результате обострения сердечно-почечной недостаточности, которой он страдал на протяжении многих лет.

«Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в публикации.

Дарон родился в 1926 году в Одессе, в 1948-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), в августе 1948-го начал работать в «Энергомаше». Он ушел оттуда в 1998-м, пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора.