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Британцы испытали электросамолёт на аккумуляторах 

News.ru 49 минут назад
Британцы испытали электросамолёт на аккумуляторах
Фото: Juergen Lehle/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
В Великобритании провели первую серию лётных испытаний электрического самолёта, оснащённого аккумуляторной батареей. Тесты признаны успешными, и теперь воздушное судно решено переоснастить.
Борт создан на базе турбовинтового лёгкого самолёта Piper Malibu Mirage. В общей сложности с 22 по 25 июня было произведено десять успешных полётов. Однако в дальнейшем вместо аккумулятора на лайнер планируется установить водородные топливные элементы. Это будут топливные ячейки с низкотемпературной протонообменной мембраной. Их подключат к топливным бакам со сжатым водородом, установленным в кабине самолёта. Позднее вместо них предполагается использовать баки со сжиженным водородом.
Разработку водородного электрического самолёта, рассчитанного на перевозку 5-6 человек, ведёт британский стартап ZeroAvia. Он осуществляет проект в рамках правительственной программы HyFlyer совместно с Университетом Крэнфилда. В этом же городе и прошли первые лётные испытания, сообщает N+1 со ссылкой на Aviation Week.
На следующем этапе планируется создать прототип водородного самолёта, рассчитанного на полёт длиной около 460–560 километров. Известно, что испытания состоятся на шотландских Оркнейских островах до конца 2020 года, однако точные сроки пока не определены. Предполагается, что это может произойти в сентябре.
Кроме этого, ZeroAvia планирует переделать в водородную версию один из 19-местных пассажирских самолётов. Его испытания также могут пройти во второй половине 2020 года.
В конечном счёте стартап намерен создать водородную двигательную установку для 10-местных одномоторных и 20-местных двухмоторных лайнеров. Предполагаемая дальность полёта — более 800 километров.
Коммерческие поставки новой двигательной установки компания намерена начать через три года.
Как писал NEWS.ru, грант на разработку и испытания водородного электрического самолёта правительство Великобритании выделило осенью 2019 года. Финансирование составило 2,7 млн фунтов стерлингов (€3,3 млн).
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Наука и техника , Великобритания
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