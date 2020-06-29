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Выяснились истоки музыкальности человека 

Популярная механика 2 часа назад
Выяснились истоки музыкальности человека
Фото: Evgen Rom
Ученые из Университета Орхуса (Дания) провели исследование о влиянии музыки на социальные и межличностные отношения.
В своем исследовании ученые оттолкнулись от гипотезы о том, что музыка укрепляет социальные связи и положительно влияет на психику человека. В социальных взаимодействиях, по мнению авторов научной работы, музыка облегчает координацию и они считают, что человеческая музыкальность могла развиться, чтобы облегчить социальную жизнь. А синхронизированные движения под музыку вместе с другими людьми способствуют укреплению социальной близости. Помимо этого, исследователи считают, что пространство, например, танцевального зала предоставляет возможность усилить социальные связи между совершенно разными людьми.
Ученые провели ряд экспериментов и наблюдений, отметив, что влияние синхронных движений на социальные связи была очень высокой. При этом, чем больше нравилась музыка, тем больше становилась социальная близость между танцующими. И напротив асинхронные движения другого человека могут не только уменьшить временное социальное увлечение, но также и эмоциональное социальное увлечение, поскольку чувствуется несовместимость. Также ученые обнаружили, что прослушивание, например, знакомой песни обеспечивает основу для обмена знаниями.
«Наше исследование раскрывает суть того, почему люди являются такими музыкальными. Музыка связывает нас, поскольку комбинирует синхронизацию тела с позитивными эмоциями. Возможно ее эволюционное достижение в том, что она способна синхронизировать наши движения, эмоции и мысли» — рассказывает один из исследователей Петер Вууст.
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Наука и техника , Наука , Дания
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