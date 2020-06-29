Выяснились истоки музыкальности человека 

Ученые из Университета Орхуса ( Дания ) провели исследование о влиянии музыки на социальные и межличностные отношения.

В своем исследовании ученые оттолкнулись от гипотезы о том, что музыка укрепляет социальные связи и положительно влияет на психику человека. В социальных взаимодействиях, по мнению авторов научной работы, музыка облегчает координацию и они считают, что человеческая музыкальность могла развиться, чтобы облегчить социальную жизнь. А синхронизированные движения под музыку вместе с другими людьми способствуют укреплению социальной близости. Помимо этого, исследователи считают, что пространство, например, танцевального зала предоставляет возможность усилить социальные связи между совершенно разными людьми.

Ученые провели ряд экспериментов и наблюдений, отметив, что влияние синхронных движений на социальные связи была очень высокой. При этом, чем больше нравилась музыка, тем больше становилась социальная близость между танцующими. И напротив асинхронные движения другого человека могут не только уменьшить временное социальное увлечение, но также и эмоциональное социальное увлечение, поскольку чувствуется несовместимость. Также ученые обнаружили, что прослушивание, например, знакомой песни обеспечивает основу для обмена знаниями.