Запуск новой миссии на Марс вновь отложили 

Ровер Perseverance и марсианский вертолет Ingenuity практически готовы к полету на Красную планету. Однако новые технические неполадки все-таки задержат космические аппараты на Земле. NASA сообщило новую дату запуска — 22 июля.

Марсоход Perseverance входит в состав миссии «Марс-2020». В рамках этой программы он должен прибыть на планету примерно к февралю 2021 года. Главная задача Perseverance — это исследование древней среды на Марсе, оценка прошлой обитаемости планеты и сбор образцов грунта с последующей доставкой на Землю. Помогать марсоходу будет вертолет Ingenuity, который оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20 — 30 секунд.

Весь мир ждет, когда же наконец-то произойдет запуск аппаратов, и вот NASA вновь откладывают пуск. Первоначально старт был назначен на 17 июля, но затем его отодвинули на 20 июля. Новая смена даты на 22 июля появилась из-за ситуации, связанной с чистотой в помещениях, где идут работы, и «потребовалось дополнительное время для решения проблем с контаминацией».

Сейчас ученые говорят, что небольшая задержка не является серьезной проблемой, так как период запуска длится до 11 августа. Однако если космическое агентство не сможет отправить марсоход до этого момента, NASA придется ждать следующего шанса до 2022 года из-за положения Земли по отношению к Марсу.

Perseverance взлетит со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты Atlas V 541.