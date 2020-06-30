Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск новой миссии на Марс вновь отложили 

Популярная механика и ещё 1 2 часа назад
Запуск новой миссии на Марс вновь отложили
Фото: NASA/JPL-Caltech
Ровер Perseverance и марсианский вертолет Ingenuity практически готовы к полету на Красную планету. Однако новые технические неполадки все-таки задержат космические аппараты на Земле. NASA сообщило новую дату запуска — 22 июля.
Марсоход Perseverance входит в состав миссии «Марс-2020». В рамках этой программы он должен прибыть на планету примерно к февралю 2021 года. Главная задача Perseverance — это исследование древней среды на Марсе, оценка прошлой обитаемости планеты и сбор образцов грунта с последующей доставкой на Землю. Помогать марсоходу будет вертолет Ingenuity, который оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20 — 30 секунд.
Весь мир ждет, когда же наконец-то произойдет запуск аппаратов, и вот NASA вновь откладывают пуск. Первоначально старт был назначен на 17 июля, но затем его отодвинули на 20 июля. Новая смена даты на 22 июля появилась из-за ситуации, связанной с чистотой в помещениях, где идут работы, и «потребовалось дополнительное время для решения проблем с контаминацией».
Сейчас ученые говорят, что небольшая задержка не является серьезной проблемой, так как период запуска длится до 11 августа. Однако если космическое агентство не сможет отправить марсоход до этого момента, NASA придется ждать следующего шанса до 2022 года из-за положения Земли по отношению к Марсу.
Perseverance взлетит со станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты Atlas V 541.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Популярная механика: последние новости
Обнаружена «бешеная» звездная система Обнаружена «бешеная» звездная система Растения оказались способны поглощать пластик Растения оказались способны поглощать пластик В iOS 14 появятся долгожданные для любителей фотографий функции В iOS 14 появятся долгожданные для любителей фотографий функции
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин выставил на продажу танк Т-34
Россиянин выставил на продажу танк Т-34
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Конкурент Лукашенко сделал заявление о России
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение