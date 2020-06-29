«Ангару» планируют удешевить на 3 миллиарда

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В рамках «консолидации внутреннего резерва» планируется провести ряд мероприятий по снижению себестоимости ракеты.

С семи миллиардов рублей до четырех миллиардов рублей могут снизить стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом сказано в пояснениях к бухгалтерской отчетности Центра имени Хруничева за прошлый год.

Согласно документу, в рамках «консолидации внутреннего резерва» планируется вместе с Роскосмосом провести ряд мероприятий по снижению себестоимости ракеты, включая создание производства замкнутого цикла на мощностях ПО «Полет» в Омске.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7 миллиардов рублей до уровня 4 миллиардов рублей к 2024 году», — говорится в сообщении.

Напомним, летные испытания «Ангары-А5» на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Серийное производство ракеты планируется начать в 2023 году в Омске.