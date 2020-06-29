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Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов» 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»
Фото: РИА Новости
Шесть российских спутников связи «Гонец-М» планируется вывести на орбиту до конца 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что для запуска трех космических аппаратов на ракете-носителе «Союз-2.1б» предназначен разгонный блок «Фрегат». Они будут отправлены с космодрома Плесецк в сентябре. Второй запуск намечается либо ноябре, либо в декабре.
По словам собеседника агентства, вместе с «Гонцами-М» будут отправлены российские и иностранные малые спутники.
В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.
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Наука и техника , Технологии , РИА Новости
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