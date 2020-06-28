Международная группа ученых наблюдала за поведением дельфинов-афалинов на западе Акульей бухты (Shark Bay) в Австралии с 2007 по 2018 годы. Они заметили 19 дельфинов в акте особой спецохоты 42 раза.

Охотничьими спецнавыками обладают некоторые животные: вороны орудуют ветками, чтобы найти пищу, шимпанзе изготавливают примитивные копья для охоты, а дельфины в Австралии были замечены ловящими рыбу огромными ракушками.

Ученые обнаружили, как дельфины-афалины учатся ловить рыбу необычным способом: они захватывают в зубы большие раковины, всплывают с ними на поверхность, зачерпывают воду с рыбой, а затем стряхивают добычу в рот, подобно тому, как люди достают остатки чипсов на дне пакета. Это стало еще одним доказательством близости социального поведения дельфинов с человекообразными обезьянами и людьми, пишет CNN.

«Наше исследование показывает, что подобное охотничье поведение — когда дельфины ловят рыбу в пустые морские раковины — распространяется через социальное обучение среди близких партнеров. Это удивительно, поскольку дельфины, как правило, следуют стратегии «повторяй, как мама» в процессе обучения стратегиям добычи пищи», — рассказала Соня Уайлд, поведенческий эколог из Института поведения животных Макса Планка, которая провела это исследование для своей докторской диссертации в Университете Лидса.

Дельфины-матери и детеныши обычно образуют тесные связи, оставаясь рядом друг с другом не менее двух лет, изучая социальное поведение и методы добычи пищи.

Результаты исследования предоставили больше доказательств сходства между дельфинами и человекообразными обезьянами — шимпанзе, гориллами и людьми, — которые также выявили ряд социально усвоенного поведения в поисках пищи, говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Current Biology.

«Несмотря на их разную эволюционную историю и тот факт, что они занимают такие разные среды обитания: и дельфины, и человекообразные обезьяны — долгоживущие млекопитающие с крупным мозгом и высокими способностями к изобретательности и передаче социальных навыков», — добавил Майкл Крюцен, директор департамента антропологии Цюрихского университета и старший автор исследования.

Уайлд добавила, что некоторые дельфины используют раковины довольно часто во время кормления, в то время как другие особи были замечены с раковиной только раз. Объяснений этому может быть несколько. Вполне возможно, что некоторые дельфины овладели этим навыком лучше, чем другие.