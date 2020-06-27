В США рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

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Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца. Об этом сообщает The Financial Times.

Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции быстро распространяться

Руководитель исследования, профессор Неван Кроган, Как утверждает, что "зловещие щупальца" пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой.

Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как "зомби", выполняют все "инструкции" вируса, что отличает его от всех известных инфекций.