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Американские ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 40 минут назад
В США рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса
Фото: Газета.ru
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца. Об этом сообщает The Financial Times.
Именно эти отростки, по мнению исследователей, позволяют инфекции быстро распространяться
Руководитель исследования, профессор Неван Кроган, Как утверждает, что "зловещие щупальца" пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой.
Помимо этого ученые выяснили, что после заражения клетки человеческого организма, как "зомби", выполняют все "инструкции" вируса, что отличает его от всех известных инфекций.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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Наука и техника , ВОЗ
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