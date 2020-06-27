Туалет за шторкой: Роскосмос раскритиковал корабль Маска

Журнал госкорпорации «Роскосмос» перечислил недостатки американского космического корабля Crew Dragon, в их список попали слишком большая кабина, туалет за шторкой и размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины. Среди положительных сторон авторы выделили систему спасения экипажа.

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы по версии Роскосмоса недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Об этом говорится в материалах журнала «Русский космос», опубликованных на сайте Роскосмоса.

«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — указано в статье.

Сравнивая Crew Dragon со спускаемым аппаратом «Союз», авторы статьи отмечают просторную кабину американского корабля. Однако, пишут они, раз NASA урезало экипаж до четырех человек, корабль выглядит «переразмеренным».

«Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой. Но если герметичная кабина шаттла имела объем 74,5 кубических метра, то в новом корабле есть только десять кубических метров, а туалет по-прежнему прячется за шторкой», — уточняется в публикации.

На «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.

Тем не менее, считают авторы статьи, с появлением Crew Dragon США после почти 20 лет усилий получили «компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов».

Также они подчеркнули, что у Crew Dragon есть аварийная система, обеспечивающая спасение экипажа на любом участке выведения: от момента заправки ракеты-носителя до отделения корабля от последней ступени. Это отличает корабль Маска от шаттлов, в двух катастрофах которых погибли 14 астронавтов.

Несколько дней назад в NASA сообщили, что Crew Dragon вернется на Землю в августе. Важным фактором, определяющим сроки возвращения, была деградация его солнечных батарей. Испытательный полет мог продлиться от одного до четырех месяцев.

«Мы не планировали продолжительность тестовой миссии до тех пор, пока не выведем экипаж на орбиту и не увидим, как функционирует Crew Dragon, — рассказал исполняющий обязанности руководителя NASA по пилотируемым полетам Кен Бауэрсокс. — У него все хорошо, поэтому мы считаем, что экипажу можно оставаться там еще месяц или два. Практические детали все еще прорабатываются».

Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, а 31 мая астронавты с него перешли на МКС. Успешный старт Crew Dragon ознаменовал окончание почти девятилетнего перерыва в запусках астронавтов на орбиту с территории США после завершения программы полетов американских шаттлов в 2011 году.

Первый за девть лет запуск американских астронавтов с американской территории на американской ракете. Первый в истории запуск людей на орбиту на частной ракете. Наконец, первый в истории запуск людей на частично возвращаемой ракете — первая ее ступень благополучно вернулась на баржу в океане.

Для самого Илона Маска это важнейший этап проверки его многоразовых ракет, запускать которые он начал в 2012 году в грузовом варианте по контрактам с NASA.

Американские астронавты летали на российских «Союзах» еще с середины 1990-х годов, за четверть века США заплатили за эти полеты около $4 млрд Теперь США решили положиться на силы частного сектора. Идея руководства NASA заключалась в том, что частные компании более эффективны и привлечение их в качестве подрядчиков снизит издержки, подстегнет инновации и в конечном итоге высвободит у NASA деньги и ресурсы для задач по дальнему космосу.

В конце 2019 года американские СМИ предрекли конец России как космической державы.

Среди проблем в российском космосе американский публицист Марк Уиттингтон указал на коррупцию в отрасли и два прошлогодних инцидента, которые свидетельствуют об утрате культуры производства — аварию ракеты «Союз» с пилотируемым кораблем и дыру на аналогичном корабле, причина которой до сих пор не названа.

Журналист отметил, что Россия будет испытывать недостаток в средствах, которые NASA платит за полеты на «Союзах», а это около $85 млн за место. Журналист объяснил это тем, что российская экономика зависима от экспорта нефти и газа, «страдает от коррупции», вкладывает много средств в конфликты в Сирии и на Украине. По его мнению, вопрос, сможет ли Москва выдержать конкуренцию в космосе, остается открытым.