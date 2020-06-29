Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии создали робота для уничтожения коронавируса в помещениях 

News.ru и ещё 2 49 минут назад
В Японии создали робота для уничтожения коронавируса
Фото: asahi.com
Японская компания Farmroid разработала робота, который в автоматическом режиме уничтожает в помещении вирусы гриппа, в том числе и SARS-CoV-2.
Устройство UV Buster с помощью ультрафиолета за 2,5 секунды полностью обрабатывает поверхности. Робот уже прошёл успешные испытания в больнице при медицинском факультете Университета Нихон, сообщает газета Asahi.
Продажи робота планируется начать в июле этого года.
Ранее о подобной разработке сообщал Сбербанк. Прототип был создан на базе робота-курьера. В нём установлены ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Такой мощности хватит, чтобы за пять минут дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м. При появлении в комнате человека процесс автоматически останавливается. В апреле 2020 года робот проходил тестирование в офисах банка. В будущем планируется его применение в общественных местах — больницах, поездах, вагонах метро, офисах, писал NEWS.ru.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным, в мире количество заразившихся превысило 10,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
News.ru: последние новости
Британцы испытали электросамолёт на аккумуляторах Британцы испытали электросамолёт на аккумуляторах Врачи: «побочек» от российской вакцины от COVID-19 у добровольцев нет Врачи: «побочек» от российской вакцины от COVID-19 у добровольцев нет Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак
Комментарии
Наука и техника , Коронавирус , Вторая волна , Сбербанк России , ВОЗ , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адмирал США предупредил об угрозе российских подлодок
Адмирал США предупредил об угрозе российских подлодок
В столичном офисе найден мертвым гендиректор крупной строительной компании
В столичном офисе найден мертвым гендиректор крупной строительной компании
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Видео
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение