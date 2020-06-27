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Роскосмос назвал недостатки корабля Маска Crew Dragon 

Майк Габриелян и ещё 15 31 минуту назад
В Роскосмосе предупредили о токсичности корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска. Российские специалисты также поиронизировали над тесным туалетом корабля, отделенным от астронавтов символической шторкой.
Особенности конструкции Crew Dragon рассмотрели в статье журнала «Роскосмоса».
«Вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины. Более того, ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье.
Авторы пишут, что в качестве компонентов используются чрезвычайно опасные вещества — четырехокись азота и монометилгидразин. Прошлогодний взрыв на наземном стенде компании Маска подчеркивает обоснованность опасений.
Вдобавок, несмотря на просторный современный интерьер, большие иллюминаторы и удобные откидные кресла, Crew Dragon не может обеспечить базовый комфорт. Речь идет о деликатной санитарной теме: туалет отделен от рабочего места обыкновенной шторкой. На российском «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке. При этом астронавты Бенкен и Херли попытались скрыть смущение, заявив журналистам: «Мы испытали туалет, и он отлично работает!».
Ранее «Рамблер» сообщал, что при создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Илон Маск , Роскосмос
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