Роскосмосе предупредили о токсичности корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска . Российские специалисты также поиронизировали над тесным туалетом корабля, отделенным от астронавтов символической шторкой.

Особенности конструкции Crew Dragon рассмотрели в статье журнала «Роскосмоса».

«Вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины. Более того, ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье.

Авторы пишут, что в качестве компонентов используются чрезвычайно опасные вещества — четырехокись азота и монометилгидразин. Прошлогодний взрыв на наземном стенде компании Маска подчеркивает обоснованность опасений.

Вдобавок, несмотря на просторный современный интерьер, большие иллюминаторы и удобные откидные кресла, Crew Dragon не может обеспечить базовый комфорт. Речь идет о деликатной санитарной теме: туалет отделен от рабочего места обыкновенной шторкой. На российском «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке. При этом астронавты Бенкен и Херли попытались скрыть смущение, заявив журналистам: «Мы испытали туалет, и он отлично работает!».