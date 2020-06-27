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Программа обучения любому навыку попала на видео 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
Нейробиолог из Москвы Олевия Кибер создала программу, позволяющая любому человеку освоить любой механический навык всего за 21 день. Суть программы заключается в следующем: с помощью костюма со специальными нейро-датчиками ПО считывает информацию с механическими действиями профессионала. После этого новичок надевает такой же костюм и программа позволяет ему точно копировать ранее записанные профессиональные движения. Для формирования мышечной памяти человеку требуется 21 день. Поэтому по истечению этого времени новичок на мышечном уровне запоминает необходимые движения. В ходе тестирований программы успешно прошли обучение начинающий барабанщиц и гитарист. Третьим тестирующим этот софт стал скрипач.
Наука и техника , Видео , Москва
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