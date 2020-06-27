Нейробиолог из Москвы Олевия Кибер создала программу, позволяющая любому человеку освоить любой механический навык всего за 21 день. Суть программы заключается в следующем: с помощью костюма со специальными нейро-датчиками ПО считывает информацию с механическими действиями профессионала. После этого новичок надевает такой же костюм и программа позволяет ему точно копировать ранее записанные профессиональные движения. Для формирования мышечной памяти человеку требуется 21 день. Поэтому по истечению этого времени новичок на мышечном уровне запоминает необходимые движения. В ходе тестирований программы успешно прошли обучение начинающий барабанщиц и гитарист. Третьим тестирующим этот софт стал скрипач.
Программа обучения любому навыку попала на видео
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