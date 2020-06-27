Власти США собрались засудить Google 

Источники Politico заявили, что минюст согласовал с антимонопольными управлениями ряда американских штатов некоторые вопросы, касающиеся иска.

Google собираются обвинить в том, что компания «монополизировала рынок рекламных технологий». Также указывается на договоренность Google с производителями мобильных устройств, в которых по умолчанию используется этот поисковый сервис, передает ТАСС.

Решение о подаче иска должен принять министр юстиции США Уильям Барр

В Google заявили, что «компания по-прежнему сотрудничает со следствием».

Если иск будет подан, то станет «первым за десятки лет значительном разбирательстве» минюста против крупной американской компании по вопросу нарушения антимонопольного законодательства.