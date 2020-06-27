Женщина-космонавт «Роскосмоса» полетит на МКС

Единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" отправится на МКС в 2022 году, сообщается в Twitter госкорпорации.
"Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года", — говорится в Twitter Роскосмоса.
Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса" с сентября 2016 года. В 2005 году она завершила курсы при МЧС России, является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий, имеет удостоверение спасателя. В ноябре 2017 года она в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
До этого на околоземной орбите побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова в 1963 году, Светлана Савицкая — в 1982 и 1984 годах, Елена Кондакова — в 1994-1995 и 1997 годах и Елена Серова — в 2014 году.