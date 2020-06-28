Сроки тестирования вакцины от COVID-19 хотят сократить

Сроки тестирования вакцины от COVID-19, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой добровольцами в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть существенно сокращены, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Обычно клинические испытания подобных вакцин проводятся несколько лет в три этапа, но, в условиях пандемии, вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора. При этом некоторые её параметры останутся неуточнёнными, например, продолжительность действия этой вакцины", — заявил Волчков.

Эксперт отметил, что вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой, препарат не будет зарегистрирован, но фактически будут применяться в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, что позволит собирать более полные данные о его действии.

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