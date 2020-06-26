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В iPhone появилась «ужасающая» функция 

Вероника Полынина 28 минут назад
В iPhone появилась «зловещая» функция
Фото: РИА Новости
В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского блогера Маркеса Браунли.
По словам блогера, функция будет полезна людям с нарушениями слуха. Кроме того, она пригодится в случае, если владелец смартфона играет в компьютерные игры в наушниках, и в этот момент в дверь звонит доставщик еды, отметил Браунли.
При этом блогер отметил, что функция работает не всегда корректно, и продемонстрировал экран своего телефона с многочисленными уведомлениями о том, что где-то рядом течет вода.
«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — пошутил Браунли.
Комментаторы под постом начали предлагать свои варианты действительно пугающих уведомлений. Некоторые признались, что пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о «криках или смехе маньяка» неподалеку.
Ранее другой пользователь рассказал, что получил уведомление о детском плаче, хотя находился дома один. В комментариях заявили, что ситуация напоминает сценарий фильма ужасов.
Как сообщал «Рамблер», 22 июня Apple провела презентацию новой операционной системы iPhone iOS 14. В новой iOS 14 появятся виджеты на домашнем экране и возможность сортировать приложения по категориям, заработает функция «картинка в картинке», станет доступен автоматический переводчик, а пользователь сможет сам выбирать браузер по умолчанию.
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Комментарии 5
Наука и техника , Apple , РИА Новости
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