В iPhone появилась «зловещая» функция

В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американского блогера Маркеса Браунли.

По словам блогера, функция будет полезна людям с нарушениями слуха. Кроме того, она пригодится в случае, если владелец смартфона играет в компьютерные игры в наушниках, и в этот момент в дверь звонит доставщик еды, отметил Браунли.

При этом блогер отметил, что функция работает не всегда корректно, и продемонстрировал экран своего телефона с многочисленными уведомлениями о том, что где-то рядом течет вода.

«Так мог бы начинаться фильм ужасов в 2020 году», — пошутил Браунли.

Комментаторы под постом начали предлагать свои варианты действительно пугающих уведомлений. Некоторые признались, что пришли в ужас, если бы увидели на экране iPhone сообщение о «криках или смехе маньяка» неподалеку.

Ранее другой пользователь рассказал, что получил уведомление о детском плаче, хотя находился дома один. В комментариях заявили, что ситуация напоминает сценарий фильма ужасов.