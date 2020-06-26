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Названа вместимость самого дешевого iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Названа вместимость самого дешевого iPhone
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Вместимость iPhone с самым маленьким накопителем является оптимальной для большинства пользователей. К такому выводу пришли журналисты издания PhoneArena.
Специалисты проверили, является ли оптимальным накопитель емкостью 64 гигабайт, использующийся в самых дешевых смартфонах. Тесты проводились на iPhone SE. Так, операционная система занимает порядка 11 гигабайт и фактически пользователь с базовым iPhone имеет аппарат с 49,6 гигабайтами памяти.
Издание установило на девайс необходимые приложения и популярные игры, а также сохранило на устройстве несколько видеороликов. В частности издание пишет, что одна минута 4К-видео с частотой 30 кадров в секунду занимает около 350 мегабайт памяти. Аналогичный ролик, но в разрешении HD, уже занимает 130 мегабайт. На устройство с 64 гигабайтами памяти можно скачать порядка 6900 песен через Apple Music.
Журналисты пришли к выводу, что iPhone SE с 64 гигабайт памяти является хорошим вариантом для большинства пользователей. При этом модель SE с 128 гигабайт памяти была названа «золотой серединой», так как позволяет сохранять более 35 тысяч фотографий. Топовый вариант, имеющий 256 гигабайт памяти, рекомендовали для покупки тем, кто постоянно занимается фото— и видеосъемкой.
Последним смартфонов Apple по состоянию на первую половину 2020 года является iPhone SE. Аппарат был представлен в середине апреля. Модель имеет рамочный дизайн, 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13, три гигабайта оперативной памяти и одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Стоимость базового устройства с 64 гигабайтами памяти составляет 40 тысяч рублей.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Apple
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