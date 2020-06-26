Нюансы открытого космоса: главное, чтобы скафандр сидел

Астронавтам НАСА предстоит серьезная работа за бортом МКС — замена старых элементов питания. Оборудование подготовлено, костюмы для выхода подобраны. Правда, это не футуристические скафандры Маска — те не предназначены для работы в открытом космосе.

На МКС сегодня будут менять устаревшие никель-водородные аккумуляторы, которые накапливают и распределяют энергию, собранную от солнечных батарей, на новые, более мощные литий-ионные.

Этим займутся астронавты НАСА Крис Кэссиди и Роберт Бенкен, который прибыл на станцию в конце мая на новом американском пилотируемом корабле Crew Dragon частной компании SpaceX

Первый выход в открытый космос — всего их будет два — намечен на сегодня, 26 июня. НАСА ТВ будет вести прямую трансляцию. Об этом сообщается в блоге НАСА, в котором рассказывают буквально о каждом действии на борту МКС.

Обычно подготовка к выходу начинается за 10-12 дней. В первую очередь нужно подготовить скафандры. Для выхода в открытый космос они особенные. Новые модные костюмы от Илона Маска, в которых прилетели астронавты на Crew Dragon, для этой цели не подходят.

© РИА Новости / NASA /// Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) — члены экипажа корабля Crew Dragon

Сначала нужно проверить скафандр на герметичность. Установить сменные элементы: запасы кислорода и аккумуляторную батарею. После этого скафандр надевают, чтобы подогнать его под свои размеры. И это очень важно. Что будет в случае ошибки, доходчиво объяснил однажды в своем блоге космонавт Олег Котов

"Представьте, если надутый мячик, внутри которого вы находитесь, вдруг станет либо чуть больше, либо чуть меньше, чем вы. В первом случае вы не сможете работать, во втором случае вы не сможете дышать".

Еще нужно подготовить все инструменты и оборудование, которые понадобятся для работы за бортом. Также очень важно рассмотреть разные варианты на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Бортинженеры Даглас Херли из НАСА и Иван Вагнер из Роскосмоса вместе готовили реактивные ранцы, которые смогут использовать их коллеги за пределами МКС, если вдруг, что практически невероятно, они оторвутся от станции. На ранцах есть рукоятка, если на нее нажать, то выскочит джойстик, с помощью которого можно управлять устройством и подлететь обратно к станции. Люди, которые выходят в открытый космос, привязаны к МКС плетеным стальным тросом длиной 26 метров. В космосе никто, к счастью, не терялся, но риски надо свести к минимуму.

Кроме того, астронавты НАСА провели фильтрацию контуров охлаждения и заправку резервуаров для воды в скафандрах, которые они будут носить во время двух выходов в открытый космос. Вообще, система охлаждения — очень важный элемент. И это в полной мере испытал на себе итальянский астронавт Лука Пармитано , когда при выходе в космос в 2013 году его шлем стал заполняться водой. Позже выяснилось, что она поступала из системы охлаждения. А поскольку в состоянии невесомости вода не стекает вниз, она скопилась в шлеме. И чтобы не захлебнуться Пармитано был вынужден срочно вернуться на МКС.

И, конечно, перед выходом в открытый космос, надо освежить навыки оказания неотложной медицинской помощи, чем и занимались астронавты Кэссиди и Бенкен. Они, в частности, отрабатывали методы сердечно-легочной реанимации.

Помимо подготовки к выходу за пределы МКС на станции есть множество других дел, которые необходимо выполнять. Накануне, например, Анатолий Иванишин обслуживал ноутбуки и оборудование, которое используется при исследовании плазменных кристаллов в российском сегменте станции, а его коллега Иван Вагнер работал над исследованием, которое обеспечивает высокоточные прогнозы движения и орбиты станции.

Так что все при деле. И это хорошо, что участники экспедиции заняты, отметил в интервью радио Sputnik главный научный сотрудник Института космических исследований РАН , профессор Олег Вайсберг:

"Там они находятся в замкнутом пространстве и лишены многого, что имеют в жизни на Земле. На орбите свой режим и работы, и отдыха. Космонавты регулярно занимаются физическими упражнениями, например, бегом, насколько это возможно в невесомости. То есть пытаются как-то уменьшить влияние космической среды на человека. Кроме того, есть еще один важный фактор — это психологическая совместимость, ведь люди друг другу надоедают, а там, в космосе, иногда задерживаются на долгое время".

Участники нынешней экспедиции Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут на МКС почти 200 суток, они прилетели в апреле и пробудут на станции до октября. А корабль компании SpaceX с астронавтами Херли и Бенкеном, скорее всего, вернется на Землю в августе. Но до этого еще состоится второй выход в открытый космос. Он запланирован на 1 июля.