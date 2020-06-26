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Найден способ уничтожить коронавирус всего за 25 секунд 

Ferra.ru и ещё 13 1 час назад
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Фото: Ferra.ru
Учёные продолжают изучать вирус SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии. Теперь они нашли способ уничтожить коронавирус всего за 25 секунд.
В целом, для уничтожения бактерий и вирусов используется ультрафиолетовое излучение. Но чтобы выяснить, какая именно доза будет эффективна против того или иного патогена, нужно проводить эксперимент.
Это и сделали исследователи из Бостонского университета при поддержке компании Signify. Они подвергали исследовательский материал различным дозам ультрафиолетового излучения. Эксперимент показал, что доза в 22 мДж/см2 за 25 секунду приводит к уничтожению коронавируса на 99,9999%. Чтобы дезинфицировать помещение площадью в 15 квадратных метров, понадобится энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт.
Однако тут стоит помнить, что воздействие ламп UVC наносит вред и человеку.
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