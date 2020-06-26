Цитадель Алеппо вновь открылась для посещений

Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавируса. Теперь владельцы кафе и торговцы с нетерпением ждут появления туристов. К работе вернулись и местные гиды. Многие из них последние месяцы перебивались случайными заработками, а теперь снова проводят экскурсии. Правда пока их рассказы слушают лишь местные жители, так как иностранцев здесь нет.

"Для ценителей истории доступны внутренние помещения крепости. Экскурсии проводим с девяти утра и до шести вечера", — цитирует ТАСС одного из гидов.