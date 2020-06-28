Тайваньские ученые выяснили, что полоскание горла поможет снизить вирусную нагрузку и положительно повлиять на течение заболевания COVID-19 в целом. Специалисты советуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или хотя бы просто водопроводной водой.

В исследовании, опубликованном в журнале Public Health, отмечается, что такие простые меры могут оказаться полезным для профилактики коронавирусной инфекции для медицинских работников и других групп риска, а также для всех людей. В первые дни после заражения коронавирус наиболее активен в горле — у мазков, взятых оттуда, самая высокая концентрация вируса.

Тайваньские медики пришли к выводу, что уменьшение количества вируса в организме на ранней стадии может благотворно повлиять на течение болезни в целом. Специалисты рекомендуют использовать эту практику для профилактики коронавируса наряду с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.

Как ранее сообщал «Профиль», ученым из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify удалось найти способ, как уничтожить коронавирус всего за 25 секунд. Специалисты выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2. Во время эксперимента ученые обработали метариал, загрязненный вирусом, разными дозами ультрафиолетового излучения ламп.