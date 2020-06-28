Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали простой способ профилактики коронавируса 

Профиль и ещё 2 12 минут назад
Тайваньские ученые выяснили, что полоскание горла поможет снизить вирусную нагрузку и положительно повлиять на течение заболевания COVID-19 в целом. Специалисты советуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или хотя бы просто водопроводной водой.
В исследовании, опубликованном в журнале Public Health, отмечается, что такие простые меры могут оказаться полезным для профилактики коронавирусной инфекции для медицинских работников и других групп риска, а также для всех людей. В первые дни после заражения коронавирус наиболее активен в горле — у мазков, взятых оттуда, самая высокая концентрация вируса.
Тайваньские медики пришли к выводу, что уменьшение количества вируса в организме на ранней стадии может благотворно повлиять на течение болезни в целом. Специалисты рекомендуют использовать эту практику для профилактики коронавируса наряду с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.
Как ранее сообщал «Профиль», ученым из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify удалось найти способ, как уничтожить коронавирус всего за 25 секунд. Специалисты выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует SARS-CoV-2. Во время эксперимента ученые обработали метариал, загрязненный вирусом, разными дозами ультрафиолетового излучения ламп.
Профиль: последние новости
Астрономы обнаружили неподалеку от Земли похожую на Нептун планету Астрономы обнаружили неподалеку от Земли похожую на Нептун планету Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную Стало известно, когда на орбиту отправится женщина-космонавт из России Стало известно, когда на орбиту отправится женщина-космонавт из России
Комментарии 1
Наука и техника , Видео , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Пожар в ангаре в Подольске локализовали
Коронавирус заставил ООН собраться на специальную сессию
Коронавирус заставил ООН собраться на специальную сессию
Зеленского обвинили в нарушении Конституции Украины
Зеленского обвинили в нарушении Конституции Украины
Переболевших COVID-19 предупредили о поражении мозга
Переболевших COVID-19 предупредили о поражении мозга
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
01:39
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Шоу-бизнес
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение