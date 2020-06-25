В России захотели создать больше научных центров 

Академик напомнил, что на данный момент в стране уже создано три центра геномных исследований и четыре международных математических центра. Всего же нацпроект предполагает создание 16 таких центров до 2024 года.

«Центров мирового уровня в стране могло бы быть и больше. И нам нужно планировать обращение в правительство РФ с тем, чтобы увеличить число центров. Наук разных очень много», — пояснил Сергеев.