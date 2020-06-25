Обнаружена новая планета недалеко от Земли

Астрономы обнаружили в созвездии Микроскопа новорожденную планету, которая по размерам и свойствам похожа на Нептун, об этом ученые рассказали в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature. Расстояние до нее — 32 световых года, в масштабах галактики это недалеко.

Планета AU Microscopii b находится намного ближе к своей звезде, чем ее «близнец» из нашей Солнечной системы, она совершает оборот менее, чем за 9 дней. Масса планеты примерно в 50 раз больше земной. Ученые долго не могли обнаружить эту планету, так как ее заслоняет газопылевое облако, образовавшееся вокруг ее звезды — красного карлика.

Ранее «Профиль» писал о том, что астрономы обнаружили «двойник» Юпитера на расстоянии 414 световых лет от Земли. Газовая планета HIP 67522 b больше Земли в 10 раз. Она является самым молодым «близнецом» Юпитера, обнаруженным на данный момент, ее возраст — около 17 млн лет.