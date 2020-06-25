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Астрономы обнаружили неподалеку от Земли похожую на Нептун планету 

Профиль и ещё 4 1 час назад
Обнаружена новая планета недалеко от Земли
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Астрономы обнаружили в созвездии Микроскопа новорожденную планету, которая по размерам и свойствам похожа на Нептун, об этом ученые рассказали в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature. Расстояние до нее — 32 световых года, в масштабах галактики это недалеко.
Планета AU Microscopii b находится намного ближе к своей звезде, чем ее «близнец» из нашей Солнечной системы, она совершает оборот менее, чем за 9 дней. Масса планеты примерно в 50 раз больше земной. Ученые долго не могли обнаружить эту планету, так как ее заслоняет газопылевое облако, образовавшееся вокруг ее звезды — красного карлика.
Ранее «Профиль» писал о том, что астрономы обнаружили «двойник» Юпитера на расстоянии 414 световых лет от Земли. Газовая планета HIP 67522 b больше Земли в 10 раз. Она является самым молодым «близнецом» Юпитера, обнаруженным на данный момент, ее возраст — около 17 млн лет.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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