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Анонсирован первый в истории выход туриста в космос 

Ferra.ru и ещё 35 2 часа назад
Анонсирован первый в истории выход туриста в космос
Фото: Ferra.ru
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» анонсировала первый в истории выход туриста в космос. Он произойдёт в 2023 году.
Через три года планируется полёт двух космических туристов на Международную космическую станцию (МКС). В ходе экспедиции один из посетителей станции вместе с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос.
«Интерфакс» напомнил, что стоимость полёта корабля «Союз-МС» для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Участники экспедиции попадут на российский сегмент МКС.
Сообщалось, что вариант «Союза-МС» для туристов будет кораблём, которым сможет управлять один человек.
Стоит отметить, что организацией полётов туристов занимаются Роскосмос и американская Space Adventures. С помощью последней в космосе уже побывали семь туристов.
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Наука и техника , Войска , Технологии , Роскосмос , РКК Энергия , Space Adventures , Интерфакс
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