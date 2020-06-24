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Раскрыта дата возвращения Crew Dragon на Землю 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Раскрыта дата возвращения Crew Dragon на Землю
Фото: сайт SpaceX
Корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю в начале августа. Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте космического агентства.
30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту.
На следующий день корабль успешно пристыковался к МКС, после чего экипаж Crew Dragon в составе Дагласа Херли и Роберта Бенкена перешел на борт станции.
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Наука и техника , Войска , Технологии , Роскосмос , NASA
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