Российские IT-разработки пользуются спросом за рубежом

Валерий Васильев. Развитие российской IT-сферы позволит поддержать все отрасли экономики, отечественные разработки уже сейчас пользуются хорошим спросом за рубежом, сказал РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда

Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.

"Президент подчеркнул, что налоги для IT-сферы снижаются надолго, более того — бессрочно, а значит есть возможность прогнозировать развитие отрасли не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе. Это важно именно для IT-сферы, поскольку она развивается очень быстрыми темпами, каждые три года вступает в новый период, переживает новый этап", — сказал сенатор.

По словам политика, если года три назад мы говорили о такой важнейшей задаче, как создание собственных IT-решений и возможностей, чтобы по минимуму использовать иностранные разработки, а местами и полностью заменить российскими, то "сейчас мы говорим о том, что отечественные разработки и инструменты широко экспортируются на Запад".

"Развитие IT-сферы позволит быстро и качественно изменить все другие отрасли. В условиях пандемии мы посмотрели, насколько активно могут использоваться IT-разработки в госсекторе, в течение нескольких месяцев ведомства ежедневно проводили совещания в режиме-онлайн, например в форме видеоконференцсвязи. Таким образом, госструктуры показали, что можно работать достаточно эффективно и продуктивно и в удаленном формате", — отметил Васильев.

Точно так может происходить и в других сферах. Развитие и массовое внедрение технологий может послужить существенному снижению цен на многие дорогостоящие разработки, позволит вывести все отрасли национальной экономики в рост, полагает он.