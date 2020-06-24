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Российские IT-разработки пользуются спросом за рубежом, заявил сенатор 

РИА Новости 1 час назад
Российские IT-разработки пользуются спросом за рубежом
Фото: ТАСС
Развитие российской IT-сферы позволит поддержать все отрасли экономики, отечественные разработки уже сейчас пользуются хорошим спросом за рубежом, сказал РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
Во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил провести в отрасли информационных технологий налоговый маневр — существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6% с нынешних 14%, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до 3% с нынешних 20%.
"Президент подчеркнул, что налоги для IT-сферы снижаются надолго, более того — бессрочно, а значит есть возможность прогнозировать развитие отрасли не только в краткосрочной, но и среднесрочной перспективе. Это важно именно для IT-сферы, поскольку она развивается очень быстрыми темпами, каждые три года вступает в новый период, переживает новый этап", — сказал сенатор.
По словам политика, если года три назад мы говорили о такой важнейшей задаче, как создание собственных IT-решений и возможностей, чтобы по минимуму использовать иностранные разработки, а местами и полностью заменить российскими, то "сейчас мы говорим о том, что отечественные разработки и инструменты широко экспортируются на Запад".
"Развитие IT-сферы позволит быстро и качественно изменить все другие отрасли. В условиях пандемии мы посмотрели, насколько активно могут использоваться IT-разработки в госсекторе, в течение нескольких месяцев ведомства ежедневно проводили совещания в режиме-онлайн, например в форме видеоконференцсвязи. Таким образом, госструктуры показали, что можно работать достаточно эффективно и продуктивно и в удаленном формате", — отметил Васильев.
Точно так может происходить и в других сферах. Развитие и массовое внедрение технологий может послужить существенному снижению цен на многие дорогостоящие разработки, позволит вывести все отрасли национальной экономики в рост, полагает он.
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Наука и техника , Валерий Васильев , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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