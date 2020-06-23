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NASA оплатила грант на поиски внеземного разума 

Ferra.ru 1 час назад
NASA оплатила грант на поиски внеземного разума
Фото: Ferra.ru
В сети появилась крайне интересная «история успеха» американского физика и астронома Адама Франка. Судя по его словам, NASA оплатила для него грант, который ученый должен будет потратить на поиски внеземного разума.
Слова ученого привел популярный научный интернет-ресурс Phys.Org. Там же описывается методика, с помощью которой специалист будет искать инопланетную жизнь. В общем-то, господин Франк воспользуется методом поиска по так называемым техносигнатурам — признакам техногенной активности, регистрируемым с Земли. При этом важно отметить, что полученный экспертом грант является первым в истории, который был выделен NASA для проекта по обнаружению внеземного разума.
Уже сейчас известно, что команда ученого займется изучением сразу нескольких возможных технологических сигнатур, которые могут указывать на существование в той или иной области высокоразвитой инопланетной жизни. В их числе называются отраженный от инопланетных солнечных панелей свет и загрязняющие вещества в атмосферах далеких экзопланет.
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Наука и техника , Наука , NASA
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