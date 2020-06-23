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Раскрыта тайна первых животных на Земле 

Lenta.ru 29 минут назад
Раскрыта тайна первых животных на Земле
Фото: University of Oxford / The Royal Society
Палеонтологи из Оксфордского университета (Великобритания), а также Гарвардского и Йельского университетов в США раскрыли тайну появления первых многоклеточных животных (Metazoa) на Земле. Согласно выводам ученых, эта категория живых организмов возникла около 800 миллионов лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Interface Focus Лондонского королевского общества.
Молекулярные часы показывают, что первые животные существовали около 833-650 миллионов лет назад, хотя самые старые окаменелости животных датируются лишь 580 миллионами лет назад. Это несовпадение объясняется тем, что окружающая среда не всегда была пригодна для формирования окаменелостей (этот процесс называется фоссилизацией) и их сохранности. Однако в новой работе ученые выяснили, что подходящие для фоссилизации условия существовали и раньше.
Исследователи изучили древние окаменелости нескольких геологических формаций: лахандской группы в Сибири возрастом один миллиард лет, а также отложений осадочных пород Сванбергфьеллет (Шпицберген) и Винниятт (арктическая Канада), сформированных 800 миллионов лет назад. Из отложений вырезали тонкие пластинки, в которых содержались микрофоссилии — окаменевшие следы микроорганизмов. С помощью фокусируемого ионного луча ученым удалось получить вертикальные срезы ископаемых существ и их непосредственного окружения.
Инфракрасная микроспектроскопия образцов показала, что окаменелости окружены каолинитами — минералами, богатыми алюминием. Известно, что каолиниты, подавляющие рост бактерий и замедляющие разрушение окаменелостей, сыграли ведущую роль в формировании сланцев Берджесс (кембрийский период, 508 миллионов лет назад) в Скалистых горах. В сланцах Берджесс палеонтологи до сих пор обнаруживают гигантское разнообразие древних организмов кембрийского периода, в том числе членистоногих, червей, губок и других многоклеточных существ, которые с трудом поддаются классификации.
В образцах из Сибири, Шпицбергена и арктической Канады полностью отсутствовали следы Metazoa, хотя изученные отложения формировались при тех же условиях, что и сланцы Берджесс. На основании этого ученые пришли к выводу, что многоклеточных животных ранее 800 миллионов лет назад не существовало. До их появления планету населяли бактерии, археи, одноклеточные эукариоты, зеленые водоросли и другие примитивные организмы.
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Наука и техника , Наука , США , Великобритания
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