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Эксперты обнаружили утечку данных 5 млн пользователей в России 

Прайм и ещё 1 35 минут назад
Данные миллионов россиян утекли в Сеть
Фото: ТАСС
Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 миллионов пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе содержатся контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей, сообщил РИА Новости основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
"Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно", — рассказал он.
Файлы, по словам Оганесяна, содержат фамилии, имена и отчества, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс пользователей.
Утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных, отметил эксперт.
По словам Оганесяна, база имеет схожий объем и формат с данными с портала SuperJob, появившимися на специализированных форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной. "База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама. Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала — например, предложений платной публикации или рассылки резюме", — добавил он.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Происшествия , Ашот Оганесян , РИА Новости
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