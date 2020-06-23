«Роскосмос» построит в Москве 248-метровую башню 

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Москомархитектуры, 248-метровая треугольная башня станет смысловой и архитектурной сердцевиной строящегося комплекса Национального космического центра. Ведомство согласовало архитектурно-градостроительное решение комплекса, который возведут на площадке Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, за основу взят образ космического корабля. Особое внимание авторы проекта решили уделить освещению: на верху башни установят прожектор, имитирующий блик на передней части ракеты. Осветительные приборы с тёплым спектром в нижней части будут символизировать стартовое пламя, разгорающееся в момент запуска.

В башне разместят штаб-квартиру госкорпорации «Роскосмос». К высотке будет примыкать корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, а на территории предусмотрен музей под открытым небом, доступный не только для сотрудников, но и для всех желающих — там будут выставлены исторические образцы аэрокосмической техники, которые закрепят в воздухе на тросах.

У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция — парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину. Победителем конкурса на разработку архитектурной концепции стало российское проектное бюро UNK project.