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«Роскосмос» построит в Москве 248-метровую башню 

Популярная механика и ещё 11 1 час назад
«Роскосмос» построит в Москве 248-метровую башню
Фото: Популярная механика
В столице на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева появится башня штаб-квартиры «Роскосмоса».
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Москомархитектуры, 248-метровая треугольная башня станет смысловой и архитектурной сердцевиной строящегося комплекса Национального космического центра. Ведомство согласовало архитектурно-градостроительное решение комплекса, который возведут на площадке Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, за основу взят образ космического корабля. Особое внимание авторы проекта решили уделить освещению: на верху башни установят прожектор, имитирующий блик на передней части ракеты. Осветительные приборы с тёплым спектром в нижней части будут символизировать стартовое пламя, разгорающееся в момент запуска.
В башне разместят штаб-квартиру госкорпорации «Роскосмос». К высотке будет примыкать корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, а на территории предусмотрен музей под открытым небом, доступный не только для сотрудников, но и для всех желающих — там будут выставлены исторические образцы аэрокосмической техники, которые закрепят в воздухе на тросах.
У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция — парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину. Победителем конкурса на разработку архитектурной концепции стало российское проектное бюро UNK project.
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Наука и техника , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , Lenta.ru , Москва
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