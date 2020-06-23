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Поблизости от Земли обнаружили необычный двойник Юпитера 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Поблизости от Земли обнаружили необычный двойник Юпитера
Фото: Mark Garlick / University of Warwick
Астрономы Университета Техаса в Остине, Университета Северной Каролины и других научных организаций США сообщили об обнаружении самой молодой планеты, являющейся двойником Юпитера, находящейся в 414 световых годах (127 парсек) от Земли, что относительно близко к Солнечной системе. Ее возраст составляет всего 17 миллионов лет. Свои результаты исследователи опубликовали в журнале The Astronomical Journal.
Экзопланета, вращающаяся вокруг звезды HIP 67522, была найдена транзитным методом с помощью космического телескопа TESS. Аппарат выявляет планеты во время их неоднократного прохождения на фоне звезды, когда яркость светила падает. Один оборот вокруг звезды занимает около семи дней, а ее радиус сравним с десятью радиусами Земли. Такие показатели характерны для газового гиганта, находящегося экстремально близко к родительскому светилу, то есть являющегося «горячим юпитером». Вероятная масса планеты HIP 67522 b лежит в диапазоне от 0,18 до пяти масс Юпитера.
Ученым удалось также выявить признаки присутствия второй планеты в системе, однако исследователи не уверены в ее существовании, поскольку транзит неизвестного объекта, предварительно обозначенного как HIP 67522 c, был зафиксирован лишь один раз. Наблюдения соответствуют экзопланете с радиусом, равным восьми радиусам Земли, и орбитальным периодом, превышающим 24 дня. Будущие наблюдения с помощью TESS могут подтвердить ее существование, однако это возможно только в том случае, если орбитальный период планеты не слишком продолжителен. Вероятность этого оценивается в 54 процента, поэтому вторая планета может еще долго оставаться не подтвержденной.
Исследователи также определили параметры самой звезды HIP 67522, находящейся в звездной ассоциации Скорпиона-Центавра (среднее расстояние до звезд группировки достигает 380-470 световых лет). Ее возраст достигает 17 миллионов лет, а масса сравнима с массой Солнца. Наряду с небольшим эксцентриситетом орбиты HIP 67522 b, ориентацией оси вращения звезды (которая лежит в той же плоскости, что и орбита планеты) и возможным присутствием второй планеты это указывает на несколько вероятных механизмов формирования системы. Так, газовый гигант мог изначально возникнуть близко к светилу, когда оно было еще протозвездой, либо он быстро мигрировал с более удаленной орбиты.
Ученые полагают, что орбиты планет в системе все еще могут быть неустойчивыми. На это указывает потенциальное существование второго газового гиганта. Системы с двумя крупными планетами, один из которых является горячим юпитером, редки, однако в них небесные тела тесно взаимодействуют друг с другом в течение сотен миллионов лет с момента возникновения.
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Наука и техника , Наука , США
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