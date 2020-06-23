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Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Китай завершил создание глобальной системы навигации
Фото: Российская Газета
КНР успешно вывел на орбиту последний спутник для создания навигационной системы Beidou. Информацию подтвердили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
"Пуск состоялся 23 июня с космодрома "Сичан". Спутник успешно вышел на заданную орбиту. После корректировки орбиты и серии тестов, он будет работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами", — со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Китай создает глобальную систему навигации под названием Beidou. Предполагается, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
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Наука и техника , РИА Новости , Китай
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