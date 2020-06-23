Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвало лучший в мире суперкомпьютер 

РИА Новости и ещё 3 54 минуты назад
Назван лучший в мире суперкомпьютер
Фото: РИА Новости
Японский суперкомпьютер "Фугаку" занял первую строчку в отчете группы международных экспертов ТОР-500, сообщило агентство Киодо.
Отчет публикуется два раза в год.
"Фугаку" является совместным проектом японского НИИ физико-химических исследований RIKEN и компании Fujitsu. Он находится в научно-исследовательском расчетном центре института. За секунду он выполняет 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем суперкомпьютер Summit американской Национальной лаборатории "Ок-Ридж", занимавший первую строчку рейтинга с ноября прошлого года с показателем 148,6 квадриллиона операций в секунду.
Помимо показателей скорости, "Фугаку" занял первое место в категории способа подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов; в категории способности к самообучению искусственного интеллекта и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое место в четырех номинациях из шести.
Японский суперкомпьютер стал первым в рейтинге впервые за 9 лет после своего предшественника компьютера "Кэй", который также находился в RIKEN. Второе и третье место в списке занимают суперкомпьютеры из США, 4-е и 5-е места у суперкомпьютеров из Китая.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Последние новости
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Комментарии 1
Наука и техника , Гаджеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Харламов и Асмус договорились о разделе недвижимости
Харламов и Асмус договорились о разделе недвижимости
«Всё уже решено»: В Госдуме определились с Донбассом
«Всё уже решено»: В Госдуме определились с Донбассом
Видео
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение