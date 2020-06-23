Древний «осетр» оказался не осетром 

Палеонтологи из Пенсильванского университета изучили останки вида Tanyrhinichthys mcallisteri возрастом около 300 миллионов лет и построили его 3D-модель. И хотя эта рыба очень похоже на осетровых, авторы показали, что эти семейства развивались независимо друг от друга. Соответствующая статья опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

Первое ископаемое рода Tanyrhinichthys палеонтологи нашли в 1984 году в богатом окаменелостями районе рядом с Альбукерке . По словам исследователей, многие современные виды рыб, от рыбы-меч до рыбы-паруса, имеют продолговатые морды. Такое строение головы помогает рыбам охотиться. Однако у древних рыб эта особенность встречается гораздо реже. Когда исследователи только описали Tanyrhinichthys mcallisteri, они предположили, что она напоминала осетра.

Однако за последнее десятилетие в этом же месте ученые обнаружили еще несколько экземпляров Tanyrhinichthys. Это позволило пролить свет на истинный облик этого древнего животного. Авторы нового исследования проанализировали окаменелость этого вида рыб и еще нескольких животных, живших в тот же период времени. Используя данные об анатомии современных рыб, исследователи смогли построить 3D-модель ископаемой Tanyrhinichthys mcallisteri. У этого вида была удлиненная морда, что позволяло рыбе атаковать добычу без потери обзора.

Исследователи отметили, что многие из видов, обитавших в сходных условиях, также обладали такими длинными мордами. Несмотря на это, другие особенности морфологии различных древних рыб настолько отличались от Tanyrhinichthys, что они, скорее всего, не являются родственниками. При этом ученые показали, что современные осетровые не происходят от Tanyrhinichthys. Длинные морды, по-видимому, являются примером конвергентной эволюции.