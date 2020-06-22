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Раскрыты способности нового российского корабля «Орел» 

Вероника Полынина 1 час назад
Раскрыты способности нового российского корабля «Орел»
Фото: РИА Новости
Новый российский космический корабль «Орел» в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане. Об этом рассказал главный конструктор корабля Игорь Хамиц, передает РИА «Новости».
По его словам, в случае такой посадки экипаж сможет безопасно ждать спасателей внутри корабля двое суток — средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов.
При этом Хамиц не уточнил, кто и каким образом будет осуществлять поиск космонавтов в Тихом океане.
Назначен главный конструктор корабля "Орел"
Завершить работы по созданию «Орла» планируется в 2021 году. Первый полет, предположительно, состоится в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Восточный».
На 2024 год запланирован беспилотный пуск корабля к МКС, а в 2025 году — пилотируемый.
Как сообщал «Рамблер», разработка многоразового пилотируемого космического корабля «Орел» ведется с 2009 года. Новый корабль должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне.
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Наука и техника , РИА Новости
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