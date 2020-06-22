Раскрыты способности нового российского корабля «Орел» 

Новый российский космический корабль «Орел» в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане. Об этом рассказал главный конструктор корабля Игорь Хамиц, передает РИА «Новости».

По его словам, в случае такой посадки экипаж сможет безопасно ждать спасателей внутри корабля двое суток — средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов.

При этом Хамиц не уточнил, кто и каким образом будет осуществлять поиск космонавтов в Тихом океане.

Завершить работы по созданию «Орла» планируется в 2021 году. Первый полет, предположительно, состоится в 2023 году на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Восточный».

На 2024 год запланирован беспилотный пуск корабля к МКС, а в 2025 году — пилотируемый.

Как сообщал «Рамблер», разработка многоразового пилотируемого космического корабля «Орел» ведется с 2009 года. Новый корабль должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне.