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Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
Фото: РИА Новости
Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", —говорится в документе.
В состав казахстанского узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
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Наука и техника , Армия , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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