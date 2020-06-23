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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 25 10 минут назад
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Люди, не верящие в опасность COVID, становятся причиной долгого угасания эпидемии коронавируса. Об этом рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ученый заявил, что скептики, которые пренебрегают мерами социального дистанцирования, также являются причиной возникновения новых очагов заражения. По его словам, 30 процентов россиян скептически относятся к COVID-19, согласно опросам.
«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», — пояснил Тавадян.
По мнению эксперта, плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или пока не будет осуществлена всеобщая вакцинация.
По мнению иммунолога Виталия Зверева, вторая волна пандемии может начаться в России осенью, зимой распространение инфекции пойдет на спад. При этом серьезных ограничений из-за коронавируса уже не будет.
За последние сутки в России выявлено 7600 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 592 280 жителей в 85 регионах.
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Наука и техника , РИА Новости
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