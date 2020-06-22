Как сделать работу смартфона безопасной для здоровья

Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, — звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до нескольких минут. Между звонками лучше всего делать паузу хотя бы на 10-15 минут, рассказала агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.

Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом. "Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров лучше использовать наушники", — советует она.