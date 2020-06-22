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Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья 

РИА Новости и ещё 2 7 часов назад
Как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
Фото: РИА Новости
Главное, на что стоит обратить внимание при использовании смартфона, — звонки. Для безопасности своего здоровья, нужно ограничить их продолжительность до нескольких минут. Между звонками лучше всего делать паузу хотя бы на 10-15 минут, рассказала агентству "Прайм" менеджер по телекоммуникациям агентства "Фавитон" Кристина Каримова.
Чтобы использование смартфона было более безопасно для здоровья необходимо ограничивать контакт гаджета с телом. "Не стоит прикладывать телефон слишком тесно к голове, а для длительных разговоров лучше использовать наушники", — советует она.
"Не носите смартфон в кармане, не держите его постоянно в руках. Это особенно касается времени перед сном — в идеале стоит заряжать телефон в другой комнате и не трогать его за какой-то период до отхода ко сну", — добавляет Каримова.
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Наука и техника , Безопасность
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