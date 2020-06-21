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Сигналы тёмной материи привели учёных Земли в замешательство 

News.ru 1 час назад
Сигналы тёмной материи привели учёных в замешательство
Фото: Jpienaar13/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org
Эксперимент по исследованию тёмной материи (ТМ) XENON1T призван найти признаки существования слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) на обычное пространство. Для этого специалисты заполнили большие цистерны жидким ксеноном. Если какая-то частица попадёт туда снаружи, то атомы вещества возбудятся и создадут световую вспышку и свободные электроны. Явление должен зафиксировать детектор.
Однако, по мнению авторов проекта, на такое способна не только ТМ. Похожие события могут произойти и после взаимодействия с известными веществами, пишет New Atlas.
Наконец, это произошло — исследователи ожидали получить в фоне 232 события, но оказалось, что их на 53 больше. Это огромное количество, которое свидетельствует о том, что несомненно произошло нечто странное, — говорится в материале.
Исследователи предлагают три варианта. Первый самый скучный — неизвестный источник помех из-за распада тритрия Сигнал может быть результатом распада трития в ёмкости. К сожалению, достаточно чувствительных приборов для обнаружения столь низкого уровня изотопа водорода не существует. Отбросить версию из-за этого нельзя.
Второй вариант — теоретическая частица аксион. Именно так, что возникла в центре Солнца. Её предложили для решения проблемы СР-инвариантности. Физики считают, что именно аксионы могли спасти Вселенную от полного уничтожения.
Третий сценарий — неизведанные прежде свойства нейтрино — сверхлёгких элементарных частиц. Они находятся везде и редко взаимодействуют с другими веществами, но иногда это происходит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и Федеральной политехнической школы Лозанны собрали самый маленький двигатель в мире. Он состоит из 16 атомов. Его размер меньше одного нанометра.
Тем не менее устройство функционирует как обычный мотор — преобразует энергию в направленное движение. У него есть привычные ротор и статор.
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