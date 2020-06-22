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Волин назвал причины разблокировки Telegram 

РИА Новости и ещё 33 2 часа назад
Волин назвал причины разблокировки Telegram
Фото: РИА Новости
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Решение (о разблокировке Telegram — ред.) было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", — сказал Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020" клуба "Валдай".
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Наука и техника , Интернет , Алексей Волин , Роскомнадзор , Минкомсвязи РФ , Генпрокуратура РФ , Валдайский клуб
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