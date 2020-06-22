Быстрый тест на коронавирус создали в Японии 

Специалисты трёх университетов Японии создали простой и быстрый тест на наличие в организме человека коронавируса. Одна из ведущих в стране фармацевтических компаний Shionogi объявила о заключении лицензионного соглашения с авторами разработки.

Об этом сообщается на сайте компании. Тест выявляет инфекцию всего за полчаса. Причём для этого не требуется сложное оборудование и врачи. По точности тест исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета не уступает популярным ПЦР-тестам.

В Shionogi намерены использовать новые быстрые тесты для проверки иностранцев, въезжающих на территорию страны.