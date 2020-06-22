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Быстрый тест на коронавирус создали в Японии 

News.ru и ещё 4 14 минут назад
Быстрый тест на коронавирус создали в Японии
Фото: News.ru
Специалисты трёх университетов Японии создали простой и быстрый тест на наличие в организме человека коронавируса. Одна из ведущих в стране фармацевтических компаний Shionogi объявила о заключении лицензионного соглашения с авторами разработки.
Об этом сообщается на сайте компании. Тест выявляет инфекцию всего за полчаса. Причём для этого не требуется сложное оборудование и врачи. По точности тест исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета не уступает популярным ПЦР-тестам.
В Shionogi намерены использовать новые быстрые тесты для проверки иностранцев, въезжающих на территорию страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп распорядился снизить объёмы тестирования на коронавирус в стране. По его словам, в результате исследований выявляется слишком много случаев заражения. Выступая на митинге в городе Талсе (штат Оклахома), Трамп рассказал, что на сегодняшний день в США проведено порядка 25 млн тестов на COVID-19.
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Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дональд Трамп , Япония
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