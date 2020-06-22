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Российская «Федерация» получила главного конструктора 

Lenta.ru и ещё 9 38 минут назад
Российская «Федерация» получила главного конструктора
Фото: Lenta.ru
«Роскосмос» назначил главного конструктора лунного космического корабля «Орел» (бывшая «Федерация»). Им стал Игорь Хамиц, сообщается на сайте госкорпорации.
Указывается, что Хамиц работает в РКК «Энергия» с 1988 года после окончания Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе. С 2007 года он руководил Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин согласовал назначение Хамица.
Разработка российского космического корабля «Федерация» началась в 2009 году. В феврале 2020 года Рогозин рассказал о том, что для «Федерации» создали днище. Также спустя десять лет разработки в РКК «Энергия» идет «выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации».
К тому же, в конце 2019 года выяснилось, что масса пилотируемого транспортного корабля превышена на 2,3 тонны. Из-за этого запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , МАИ
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