Дуров предложил игнорировать правила Apple и Google

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на компании Apple Google за 30%-ную комиссию с покупок в мобильных приложениях и предложил способ решения данной проблемы. Соответствующие сообщения размещены на странице Дурова в соцсети Twitter.

«Apple и Google налагают безумный налог с продаж в размере 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире», — написал в своем сообщении основатель Telegram.

Также он отметил, что в результате этого пользователи платят больше, целые отрасли и стартапы либо уничтожаются, либо вовсе не появляются, а регуляторы десятилетиями не обращают внимания на данную ситуацию.

Кроме этого, отвечая на вопрос одного из пользователя, есть ли у него решение данной проблемы, Дуров отметил, что для лишения компании Apple монополии «необходимо позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore, где есть комиссия 30% и цензура, но отсутствует конфиденциальность».