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Павел Дуров предложил игнорировать правила Apple и Google 

ИА Regnum 26 минут назад
Дуров предложил игнорировать правила Apple и Google
Фото: Reuters
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с критикой на компании Apple и Google за 30%-ную комиссию с покупок в мобильных приложениях и предложил способ решения данной проблемы. Соответствующие сообщения размещены на странице Дурова в соцсети Twitter.
«Apple и Google налагают безумный налог с продаж в размере 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире», — написал в своем сообщении основатель Telegram.
Также он отметил, что в результате этого пользователи платят больше, целые отрасли и стартапы либо уничтожаются, либо вовсе не появляются, а регуляторы десятилетиями не обращают внимания на данную ситуацию.
Кроме этого, отвечая на вопрос одного из пользователя, есть ли у него решение данной проблемы, Дуров отметил, что для лишения компании Apple монополии «необходимо позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore, где есть комиссия 30% и цензура, но отсутствует конфиденциальность».
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июня федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) удалила из перечня заблокированных ресурсов официальный сайт мессенджера «Телеграм».
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Комментарии
Наука и техника , Павел Дуров , Роскомнадзор , Apple , Google
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