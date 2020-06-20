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«Тинькофф» готовится к запуску собственного мессенджера 

Свободная пресса 1 час назад
«Тинькофф» запустит собственный мессенджер
Фото: РИА Новости
В ближайшие недели «Тинькофф» запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы.
«Поскольку мы активно развиваем суперприложение на базе экосистемы, мы подошли к тому, что мессенджер напрашивается для его развития уже сам собой — мы проводили исследования среди наших клиентов: они готовы общаться прямо в приложении, совершать переводы, делиться контентом. Первую версию планируем запустить в ближайшие недели, сейчас она раскатана на сотрудников и проходит тестирование», — приводит сообщение представителя «Тинькофф» агентство «Прайм».
В будущем мессенджер может стать доступен для всех желающих. Уточняется, что в него интегрируют лайфстайл-услуги экосистемы, собственные чат боты.
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