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Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса 

Lenta.ru 53 минуты назад
«Прорывное» лекарство от COVID-19 может быть опасным
Фото: ТАСС
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания. Об этом рассказал РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута Даниэль Старобин.
«Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более, я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — рассказал врач.
По его словам, действие стероидов угнетает иммунную систему, что может быть опасным при начальных и легких формах коронавируса. Старобин пояснил, что заболевание может быстрее переходить из легкой степени в тяжелую у тех пациентов, которые принимают стероиды.
Однако врач предупредил, что пациенты, которые принимают стероидные препараты на постоянной основе для лечения хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать принимать их.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о научном прорыве в лечении COVID-19 благодаря дексаметазону. Он сослался на клинические испытания ученых из Оксфорда. Согласно их выводам, медикамент снижает риск смерти инфицированных, которые подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородном лечении.
Минздрав России еще в апреле указывал среди прочих рекомендаций по лечению коронавируса применение дексаметазона.
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Наука и техника , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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