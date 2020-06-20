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На космодроме Куру идёт уборка токсичного топлива 

RT на русском 19 минут назад
На космодроме Куру идёт уборка токсичного топлива
Фото: ТАСС
На космодроме Куру во французской Гвиане российские специалисты убирают остатки токсичного топлива, которое протекло из разгонного блока «Фрегат».
«Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане проводят нейтрализацию разгонного блока "Фрегат", в котором возникла утечка окислителя», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».
Отмечается, что данная процедура довольно длительная и поможет определить пути устранения проблемы.
Ранее на космодроме Куру российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива.
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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