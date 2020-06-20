На космодроме Куру идёт уборка токсичного топлива 

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На космодроме Куру во французской Гвиане российские специалисты убирают остатки токсичного топлива, которое протекло из разгонного блока «Фрегат».

«Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане проводят нейтрализацию разгонного блока "Фрегат", в котором возникла утечка окислителя», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что данная процедура довольно длительная и поможет определить пути устранения проблемы.

Ранее на космодроме Куру российские специалисты осмотрели разгонный блок «Фрегат», в котором возникла утечка токсичного топлива.