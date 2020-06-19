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Откуда на Марсе взялись человеческие кости 

Популярная механика 1 час назад
Откуда на Марсе взялись человеческие кости
Фото: Популярная механика
Недавно в мире вспыхнул новый интерес к одному старому снимку, сделанному марсианским ровером. Конспирологи разглядели на нем нечто интересное — и одновременно пугающее.
Не так давно в таблоидах начала всплывать фотография, сделанная ровером Curiosity еще в далеком 2014 году. Она моментально обрела невероятную популярность у конспирологов и сторонников теории заговора — ведь некий объект, попавший в кадр, поразительно напомнил им кость человека!
«Благодаря MastCam, нам в самом деле удалось получить снимок марсианского камня, который напоминает бедренную кость. Члены исследовательской команды миссии считают, что его форма, вероятно, сформирована эрозией, будь то ветер или вода», написал в ответ на все вопросы представитель NASA.
Он еще раз отметил, что если Марс и сохранил следы прежней жизни, то это, вероятнее всего, будут всего лишь микробы. Все потому, что в атмосфере Красной планеты (которая давным-давно вовсе не была красной) было слишком мало кислорода и ряда других элементов, без которых развитие более сложных форм жизни попросту невозможно.
С другой стороны, каждый из нас регулярно замечает шаблоны в случайных конфигурациях объектов, составляющих окружающий мир. Наверняка вы частенько подмечаете забавные рожицы в отверстиях розеток или профилях автомобилей, видите фантастических существ в случайных переплетениях веток или в силуэтах облаков. Это явление называется парейдолия. Считается, что оно происходит, когда некоторые части мозга обрабатывают визуальную информацию и делают поспешные выводы до того, как остальной мозг их догонит.
Марсианские фото полны подобных изображений. Знаменитая «марсианская голова» на Сидонии, марсианские грибы, насекомые, статуи богов и героев… К сожалению, на данный момент нет даже слабых оснований полагать, что это настоящие артефакты древних цивилизаций Красной планеты. Более того: подобное открытие, случись оно взаправду, подарило бы первооткрывателю неувядающую славу, уважение и почет всего человечества — так что ученые ни в коем случае не стали бы скрывать подобную информацию.
Интересно другое: почему спустя столько лет люди вновь и вновь продолжают возвращаться к старым марсианским снимкам?
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Наука и техника , NASA
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