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В работе WhatsApp произошел сбой 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
В работе WhatsApp произошел сбой
Фото: globallookpress.com
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландов), Сингапура, Индии, ОАЭ, США и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу, Колумбии). В России на сбои чаще всего жалуются жители Москвы.
Около 67% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах, не могут посмотреть, когда их контакты в последний раз были в сети, 28% испытывают проблемы с соединением, еще 4% не могут войти в свою учетную запись.
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Наука и техника , Интернет
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