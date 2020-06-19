Стеклокерамика поможет ускорить рост растений

Многие видели в окнах домов яркое розовое свечение — это специальные лампы, которые используют владельцы комнатных растений для того, чтобы их цветы не испытывали недостатка в свете. Похожими лампами пользуются и фермеры, устанавливая их в теплицах. Однако специалисты в области светофизиологии утверждают, что такие лампы не дают всего необходимого растениям света. Ученые ИТМО совместно с коллегами из Томского политехнического университета предложили создавать светильники с использованием стеклокерамики с добавлением хрома — при свете таких ламп на листья будет попадать не только красный, но и инфракрасный свет, что плодотворно скажется на росте.

Все чаще овощи, фрукты, ягоды и цветы выращиваются не в открытом грунте, а в теплицах, больше напоминающих заводские ангары. Здесь растениям не страшны ни град, ни засуха, ни заморозки. Однако фермерам, использующим такие теплицы, необходимо максимально компенсировать отсутствие естественного солнечного освещения. Высокотехнологичные сельхоз производства используют для этой цели светодиоды. При этом для освещения используется розовый свет, который получается в результате одновременного использования синего и красного светодиодов.

«Ученые выяснили, что такой свет не оптимален, — рассказывает ассистент факультета Фотоники и оптоинформатики Университета ИТМО Анастасия Бабкина, — дело в том, что красный диод светит в области около 650 нанометров — при этом спектр у него узкий, почти как у лазера. Растения лучше поглощают красный и инфракрасный свет не на длине волны в 650 нанометров, а на чуть большей, которая уже плохо видима человеком. Получается, что мы светим на растения удобным для человека светом, но не оптимальным для самих растений».

Таким образом, необходимо найти материал, который можно было бы использовать в светодиодных лампах так, чтобы они светили в более широком спектре, включая ИК-диапазон. Эту задачу взялась решить группа ученых, в которую вошли специалисты Университета ИТМО и Томского государственного политехнического университета. В классических красных светодиодах используются материалы на основе соединений с марганцем и европием. Именно микроскопические кристаллики этого химического элемента и заставляют диод излучать на длине волны около 650 нанометров, делая цвет красным, а в соединении с синим диодом — розовым.

«Мы решили взять не другой кристалл, а стеклокерамику, — рассказывает Бабкина, руководитель научной группы, —это промежуточный материал между стеклом и кристаллом. В чем разница — кристаллы мы специальным образом растим, стекло же мы синтезируем методом варки, причем его можно производить много и быстро и придавать ему абсолютно любую форму. Минус стекла в том, что оно хрупкое. Поэтому мы берем стекло и начинаем медленно его кристаллизовать, чтобы оно не потеряло прозрачность. В результате мы получаем стекло с расположенными внутри него микроскопическими кристалликами, невидимыми глазу. При этом прочность материала увеличивается, а люминесцентные свойства улучшаются. Такой материал и называется стеклокерамикой». Работа выполнена в рамках гранта РНФ, результаты труда ученых опубликованы в журнале Optical Materials.

На стадии производства в стеклокерамику добавляется хром — он придает материалу розоватый оттенок, который позволяет излучать как красный, так и инфракрасный свет одновременно. Получившийся материал можно потенциально использовать двумя разными способами. Первый — его можно перемолоть таким образом, что получатся фрагменты размером с микрокристаллики. Они пригодятся при производстве нового вида светодиодов. Это открывает новые перспективы, но внедрение такой технологии требует больших денег и времени. Однако есть и альтернатива — сделать из получившегося стекла плафоны.

«Мы можем взять зеленые и синие светодиоды и просто использовать в качестве фильтров нашу стеклокерамику, чтобы получить излучение в широком спектре, включая ИК-область», — заключает Бабкина.

Материал предоставлен пресс-службой ИТМО