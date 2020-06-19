«Билайн» восстановил работу в Сибири

"Вымпелком" (торговая марка "Билайн") восстановил работу своих сервисов, нарушенную из-за обрыва магистральной линии связи, говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.

Ранее в пятницу абоненты компании в Сибири и на Дальнем Востоке столкнулись со сбоями в работе сервисов оператора. В компании поясняли, что это вызвано обрывом магистральной линии связи третьими лицами.

"Обрыв магистрального кабеля устранен, сервис в Сибири и Дальнем Востоке восстановлен", — говорится в сообщении.

"Мы приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация. И благодарим наших клиентов за понимание и терпение! Наши клиентские службы уже готовят приятную компенсацию", — отмечает компания.

В сообщении отмечается, что технические специалисты разбираются в ситуации, чтобы подобное не повторилось.