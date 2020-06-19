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«Билайн» восстановил работу в Сибири и на Дальнем Востоке 

Прайм и ещё 5 1 час назад
«Билайн» восстановил работу в Сибири
Фото: РИА Новости
"Вымпелком" (торговая марка "Билайн") восстановил работу своих сервисов, нарушенную из-за обрыва магистральной линии связи, говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.
Ранее в пятницу абоненты компании в Сибири и на Дальнем Востоке столкнулись со сбоями в работе сервисов оператора. В компании поясняли, что это вызвано обрывом магистральной линии связи третьими лицами.
"Обрыв магистрального кабеля устранен, сервис в Сибири и Дальнем Востоке восстановлен", — говорится в сообщении.
"Мы приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация. И благодарим наших клиентов за понимание и терпение! Наши клиентские службы уже готовят приятную компенсацию", — отмечает компания.
В сообщении отмечается, что технические специалисты разбираются в ситуации, чтобы подобное не повторилось.
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Наука и техника , Вымпелком
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